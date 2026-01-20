Giochi del Mediterraneo, Buonfiglio: “È un impegno che dobbiamo portare avanti”

Il Presidente del Coni: “Lo dobbiamo anche in ricordo di Davide Tizzano”

“Non sarà una sfida semplice in una città con problematiche sociali notevoli. Ma con le federazioni, Abodi e con l’aiuto di Sport e Salute non possiamo tradire questo impegno. Soprattutto ora, in ricordo di Davide Tizzano. E’ un impegno che dobbiamo portare avanti”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, nella conferenza stampa post giunta commenta il procedere dell’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo dopo la scomparsa di Davide Tizzano, che era anche il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi che si svolgeranno a Taranto nel 2026.

“Ho chiesto alle federazioni interessante se la sentivano di portare avanti l’organizzazione di ogni singolo evento sportivo. – Ha aggiunto – E il comitato organizzatore ha siglato una convenzione con ogni federazione. E’ un passaggio importante”. (Ansa)

Crediti foto: Ansa.it