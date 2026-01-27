Giochi del Mediterraneo, cantiere stadio del nuoto in fase operativa

Ferrarese: “Rappresenta un’infrastruttura strategica”

A fare il punto sullo stato dei lavori è il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore locale dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, con un aggiornamento diffuso sui social. In queste ore, spiega Ferrarese, si sta procedendo al completamento della piscina olimpica scoperta e, in parallelo, al varo delle travi lamellari destinate alla copertura della piscina coperta.

“Dalle strutture prende forma il futuro dell’impianto”, scrive il commissario, condividendo un video che documenta le attività in corso nel cantiere. Il nuovo stadio del nuoto di Taranto rappresenta un’infrastruttura strategica in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’opera, che prevede la realizzazione di piscine olimpioniche, è inserita nel programma degli impianti destinati a ospitare le competizioni in calendario dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Secondo quanto riferito, i lavori procedono in linea con il cronoprogramma e l’impianto è destinato a diventare un punto di riferimento non solo per l’evento internazionale, ma anche per il futuro sportivo della città. ( Ansa)