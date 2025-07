Giochi del Mediterraneo, costituito il Gruppo Tecnico in Confindustria Taranto

Il gruppo guidato dal Presidente Salvatore Toma ha incontrato il Nuovo Comitato dei Giochi del Mediterraneo a Palazzo D’Aquino, alla presenza del Presidente Massimo Ferrarese, del Direttore Generale Carlo Molfetta e di Vincenzo Genovese, responsabile della pianificazione dell’evento che vedrà Taranto e la Puglia proiettate sugli scenari internazionali ad agosto del 2026

Porre le basi per una collaborazione che sia preliminare ai Giochi, che accompagni l’evento e soprattutto che possa continuare anche quando la kermesse internazionale che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre del 2026 si sarà conclusa.

E’ stato questo il senso dell’incontro fortemente voluto dal Presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e tenuto a Palazzo D’Aquino fra il Presidente del Comitato dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, il Direttore Generale Carlo Molfetta, il responsabile della pianificazione dell’evento Vincenzo Genovese ed una delegazione del Gruppo Tecnico sui Giochi del Mediterraneo costituitosi di recente in Confindustria, guidato dal Presidente Toma.

Da parte dei componenti il Gruppo Tecnico, coordinato da Beatrice Lucarella in qualità di componente del Gruppo tecnico nazionale Olimpiadi, Grandi Eventi ed Economia della Montagna di Confindustria, Renato Cacciotta in qualità di Presidente del Gruppo Giovani e Vincenzo Fanelli, in qualità di Presidente della sezione Agroalimentare, Turismo e Cultura e di Confindustria Taranto, è stata espressa la volontà di essere parte attiva dell’organizzazione dell’evento attraverso i singoli know how imprenditoriali ed allo stesso tempo di poter fare “massa critica” per poter portare valore aggiunto alla macchina organizzativa già avviata, attraverso progettualità e idee da mettere in campo sia nella fase preliminare all’avvio dei Giochi che durante il loro svolgimento, per poi tracciare le dovute linee prospettiche rispetto a quello che potrà essere il “dopo”.

Da parte del Commissario Ferrarese, del Dg Molfetta e del responsabile operativo Genovese, sono stati ribaditi i “grandi numeri” che l’evento porterà con sé, col coinvolgimento di tre continenti e 26 nazioni per complessive 30 discipline sportive e circa 280 specialità, 600 milioni di persone tra presenze dirette e indirette e circa 4.500 atleti con relativi staff al loro seguito. Cifre imponenti che imporranno una organizzazione altrettanto corposa e soprattutto perfettamente rodata in ogni suo aspetto, per garantire a Taranto e a tutte le località pugliesi coinvolte un ritorno di immagine di segno positivo e soprattutto da capitalizzare per il futuro. Alla luce della complessità e della eccezionalità della macchina organizzativa, è stato ribadito da parte del Presidente Salvatore Toma il forte impegno a trasferire alla base associativa l’importanza che l’evento produrrà sul territorio anche, e non solo, in termini di ritorno di immagine. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che la delegazione del Gruppo Tecnico confindustriale- rappresentato da molteplici aziende molto diversificate fra loro – si è soffermato, ricalcando la necessità di poter cavalcare e consolidare l’inevitabile ondata mediatica di quei giorni lasciando su Taranto e sulla Puglia i riflettori accesi: un impegno di non poco conto che dovrà contare sulla collaborazione di tutti gli stakeholder ma allo stesso tempo dovrà porre le basi di una collaborazione fin da subito, contribuendo anche a far radicare sul territorio jonico l’entusiasmo per un evento che potrebbe portare benefici non solo nell’immediatezza dei Giochi ma soprattutto negli anni a venire. Il Presidente Salvatore Toma e i vari imprenditori presenti hanno posto l’accento, in particolare, sul duplice ruolo che lo stesso Gruppo Tecnico potrà rivestire: da un lato, il ruolo meramente imprenditoriale delle varie aziende intese nelle loro singole competenze e peculiarità, dall’altro il ruolo più politico di Confindustria nella sua accezione di stakeholder impegnata nello sviluppo del territorio attraverso azioni mirate e concertate con i vari attori territoriali e istituzionali.

Il Commissario Ferrarese, accogliendo con estremo favore la disponibilità del Gruppo Tecnico a collaborare in vista dell’evento del 2026, ha anticipato ai presenti gli eventi più immediati, collaterali ai Giochi, previsti nei prossimi mesi, il primo dei quali si terrà il 21 agosto prossimo, con cui sarà avviato ufficialmente una sorta di count down fino alla stessa data del 2026, che segnerà lo start dei Giochi. Riservandosi – il Comitato – di fornire notizie più dettagliate su queste ed altre iniziative, ed il Gruppo Tecnico, a sua volta, di avanzare eventuali proposte progettuali, le parti hanno concordato di avviare un percorso comune di scambio e informazione su tutto quanto riguarderà la macchina organizzativa dei Giochi ed eventualmente interagire sulle varie iniziative che saranno di volta in volta messe in campo, in uno spirito di reciproca collaborazione per la riuscita di un evento a tutti gli effetti epocale sia sul piano sportivo sia di straordinaria promozione del territorio.