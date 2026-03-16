Giochi del Mediterraneo, la Corte dei Conti avvia verifiche sui rischi legati ai conflitti internazionali

La Corte dei Conti chiede verifiche preventive sui possibili effetti delle tensioni geopolitiche e sulla tutela delle risorse pubbliche destinate all’organizzazione

I Giochi del Mediterraneo in programma tra il 21 agosto e il 3 settembre tra Taranto, Brindisi e Lecce entrano in una fase delicata di monitoraggio istituzionale. La Corte dei Conti ha infatti acceso un faro sull’organizzazione dell’evento, chiedendo approfondimenti sui possibili rischi legati all’attuale scenario geopolitico internazionale.

Come riportato dal Quotidiano, l’attenzione dei magistrati contabili si concentra in particolare sugli effetti che eventuali escalation di conflitti, soprattutto nell’area del Medio Oriente, potrebbero avere sullo svolgimento della manifestazione sportiva. L’obiettivo non è solo valutare i profili di sicurezza, ma anche tutelare le risorse pubbliche già investite nell’organizzazione.

Secondo quanto emerso, la Corte dei Conti ha inviato una richiesta di chiarimenti al commissario straordinario dei Giochi, Massimo Ferrarese, e al Governo, invitando a valutare con attenzione i possibili scenari e le misure di prevenzione. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche l’introduzione di specifiche clausole contrattuali negli accordi con fornitori e partner, pensate per proteggere l’organizzazione nel caso in cui la situazione internazionale dovesse incidere sull’evento.

I Giochi del Mediterraneo rappresentano uno dei più importanti appuntamenti sportivi dell’area e prevedono la partecipazione di circa 4.500 atleti provenienti da 26 Paesi, impegnati in numerose discipline sportive. Proprio la dimensione internazionale della manifestazione impone, secondo la Corte, una valutazione attenta dei potenziali fattori di rischio.

Le verifiche riguardano anche l’andamento dei lavori infrastrutturali e la gestione delle risorse economiche destinate agli impianti sportivi e ai servizi collegati all’evento. La magistratura contabile ha chiarito che l’attenzione è rivolta principalmente alla corretta programmazione e all’efficacia delle misure preventive, per evitare eventuali criticità nella fase finale di organizzazione.

Dal canto suo, il comitato organizzatore continua a lavorare sul cronoprogramma degli interventi e sui servizi previsti per accogliere delegazioni e spettatori. Tra le questioni operative in esame vi sono anche le soluzioni logistiche per l’ospitalità degli atleti e dei partecipanti.

L’iniziativa della Corte dei Conti non rappresenta un blocco dell’evento, ma piuttosto un’azione di vigilanza preventiva. L’obiettivo è garantire che una manifestazione di rilievo internazionale possa svolgersi in condizioni di sicurezza e con una gestione trasparente delle risorse pubbliche, preservando al tempo stesso l’immagine del territorio che ospiterà i Giochi.