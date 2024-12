Giochi Mediterraneo, al via nel 2025 i lavori per il Palaricciardi

Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha incontrato i rappresentati dell’impresa aggiudicataria dei lavori

Questo pomeriggio, presso la sede della struttura commissariale di Taranto, il commissario Massimo Ferrarese, con la sua struttura tecnica, coordinata dall’ing Silvio Scarcelli e con il Rup geom. Vincenzo Piccolo, ha incontrato l’impresa aggiudicataria dei lavori per la costruzione dell’impianto sportivo polivalente Palaricciardi. Hanno partecipato all’incontro il sig. Antonio Ferraro, legale rappresentante dell’impresa esecutrice Ferraro Spa , congiuntamente al gruppo di progettazione dell’esecutivo.

I lavori, come da cronoprogramma d’appalto, partiranno entro febbraio 2025 per concludersi nella primavera del 2026.

“È partita anche questa grande opera per i Giochi del Mediterraneo – ha detto il Commissario Ferrarese – e l’impresa Ferraro ha l’importante compito della realizzazione di questo intervento strategico per i Giochi del Mediterraneo e soprattutto per il futuro sportivo della città di Taranto”.