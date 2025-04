Giornata del mare: la Marina Militare apre al pubblico le proprie basi

Un’occasione per avvicinare i cittadini al patrimonio marittimo italiano e valorizzare le professioni legate al mare

In occasione della Giornata del Mare 2025, istituita con Decreto Legislativo n.229 del 3 novembre 2017, la Marina Militare ha annunciato l’apertura straordinaria delle proprie basi al pubblico per promuovere la cultura del mare e della marittimità. Le iniziative si svolgeranno tra giovedì 10 e venerdì 11 aprile, con accesso libero e gratuito.

Il programma

Sarà possibile visitare la Nave Garibaldi il 10 aprile dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00, con ingresso dalla Stazione Navale Mar Grande in viale Ionio.

Il giorno successivo, 11 aprile, visite al Castello Aragonese ogni ora a partire dalle 09:00, con ingresso da Piazza Castello n.4 (previa prenotazione tel. 099.7753438).

Sempre l’11 aprile, visite anche alla Scuola Sottufficiali dalle 9:30 alle 11:30, con ingresso da Largo Lorenzo Bezzi n.1, nella zona di San Vito. Il Comando Flottiglia Sommergibili sarà aperto il 10 aprile dalle 9:00 alle 16:00 per le visite alla Sala Cimeli e alla Scuola Sommergibili tramite l’ingresso dell’Arsenale in piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica n.1.

Nel Centro Addestramento Aereonavale, che aprirà le porte al pubblico l’11 aprile dalle 9:00 alle 12:00, sarà possibile visitare il Simulatore Navale Integrato e la Sala storica. Sono previste attività pratiche di primo soccorso e marinaresche. L’ingresso è da Via Orate n.4, San Vito.

L’Arsenale Militare Marittimo sarà accessibile nei giorni 10 e 11 aprile dalle 8:00 alle 10:00 per visitare la Mostra Storica Artigiana, con ingresso da piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica n.1.

Alla Stazione Aeromobili di Grottaglie, le visite si svolgeranno il giorno 11 aprile all’interno della Sala Storica dalle 9:00 alle 12:00, con ingresso dalla Strada Statale 7 Appia Km 671,8.

Infine, il Comando Zona Fari Taranto aprirà il Faro di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce, visitabile il 10 aprile dalle 9:30 alle 12:30, con ingresso da Via Francesco Pireca n.5.