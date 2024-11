Giornata nazionale della colletta alimentare: solidarietà in Puglia

L’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Banco Alimentare si svolgerà sabato 16 novembre

Torna, come ogni anno e senza confini regionali, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 16 novembre. Questa giornata rappresenta un momento cruciale, specialmente in Puglia, dove la richiesta di aiuto è in costante aumento e le scorte di cibo scarseggiano.

Organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, l’iniziativa invita tutti a contribuire acquistando alimenti non deperibili, che saranno destinati a persone in difficoltà attraverso le organizzazioni partner.

In Puglia, circa 47.000 persone indigenti contano sul supporto delle 170 strutture caritative convenzionate, rendendo la colletta un gesto essenziale per affrontare un bisogno sempre più pressante. Quest’anno la Giornata coinvolgerà ben 270 supermercati e circa 3.000 volontari, con la partecipazione attiva di scuole medie, superiori e istituti comprensivi, oltre a istituzioni come l’Aeronautica, l’Esercito e vari ordini professionali. Anche i detenuti delle case circondariali di Taranto, Bari, Brindisi e Turi parteciperanno all’iniziativa.

Importanti partner logistici come Amazon e Poste Italiane supporteranno la raccolta e distribuzione degli alimenti, garantendo efficienza nella distribuzione in tutta la regione. Gli sponsor principali, tra cui Unipol Sai Assicurazione ed Eni, confermano il loro impegno per l’evento.

I prodotti raccolti saranno imballati dal Banco Alimentare e distribuiti alle strutture caritative locali per raggiungere direttamente le persone bisognose. Per chi non può recarsi fisicamente nei supermercati, sono disponibili modalità di donazione online tramite PayPal.

Per contribuire: Dona ora o visita Banco Alimentare.