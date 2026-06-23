Hub operativo per lo Sviluppo Economico di Taranto, la terza riunione della cabina di regia

Coordinata dall’Assessore Francesco Cosa e dal Dirigente allo Sviluppo Economico, nasce a seguito dell’Avviso pubblico con cui l’Amministrazione comunale ha raccolto manifestazioni di interesse per promuovere e sensibilizzare il sistema produttivo territoriale

È tornato a riunirsi per la terza volta l’Hub operativo per lo Sviluppo Economico della città di Taranto, uno spazio di confronto e coordinamento pensato per trasformare idee e competenze in azioni concrete a favore delle imprese locali. La cabina di regia, coordinata dall’Assessore Francesco Cosa e dal Dirigente allo Sviluppo Economico, nasce a seguito dell’Avviso pubblico con cui l’Amministrazione comunale ha raccolto manifestazioni di interesse per promuovere e sensibilizzare il sistema produttivo territoriale.

All’incontro hanno preso parte, Università degli Studi di Bari, Tecnopolo, Dyrecta Lab, Orma Lab, Tachloop, Link, Naps Lab, Key Consulting, Consorzio Meditech Mediterranea e Medisdih. Nello specifico la cabina di regia sta lavorando per strutturare un piano strategico per lo sviluppo economico della città di Taranto con un obiettivo preciso: valorizzare le imprese già presenti, ampliando le opportunità di crescita e promuovendo una riconversione innovativa del sistema produttivo locale.

Durante la seduta si è discusso di come accompagnare le start up verso percorsi di durata, trasformandole in imprese stabili, strutturate e in grado di restare sul mercato nel tempo: “L’Amministrazione comunale conferma l’impegno continuo verso un modello strategico di sviluppo sostenibile – dice l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cosa – fondato su innovazione e valorizzazione del capitale umano anche attraverso le tante opportunità offerte dalla finanza agevolata. L’Hub è il luogo in cui mettiamo insieme i dati e le competenze per costruire un percorso vero per Taranto. Una volta completata l’analisi dei dati in possesso, si procederà con incontri con tutti gli stakeholder locali, per condividere le risultanze e definire insieme la strategia di sviluppo cittadina”.