Il ministro Abodi a Taranto, resta il “nodo” delle navi che dovranno ospitare gli atleti

Nuova visita nella città dei due mari per il titolare del dicastero dello Sport. Villaggio olimpionico galleggiante? Non è stata ancora trovata una soluzione con gli armatori, il tempo stringe

Una nuova visita a Taranto. Questa mattina il ministro dello Sport, Andrea Abodi, sarà nella città dei due mari. Effettuerà sopralluoghi sugli impianti sportivi. Verificherà il rispetto della tempistica da parte dell’imprese aggiudicatrici. Ma, per i Giochi del Mediterraneo del prossimo anno, resta il nodo delle navi che dovranno ospitare gli atleti. Il cosiddetto villaggio olimpionico galleggiante che, ad oggi, non è dato vedere. E neanche scorgere.

Nel senso che le gare pubbliche sin qui bandite (ben due) sono andate deserte da parte degli armatori. Staremo a vedere. Il tempo stringe. Chissà se il ministro, negli incontri programmati per questa mattina, saprà fornire delle risposte in tal senso.