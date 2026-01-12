Incidente mortale ex Ilva, proclamato lo sciopero

Le sigle sindacali Fim, Fiom e UIL esprimono vicinanza alla famiglia dell’ operaio deceduto tragicamente

In seguito all’ incidente mortale che ha coinvolto un operaio originario di Alberobello, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno indetto lo sciopero immediato di 24 ore in tutti i siti del gruppo.

L’ operaio, addetto al controllo delle valvole di sicurezza nel reparto di Acciaieria 2 è precipitato, probabilmente, in seguito al cedimento di una griglia.

Il cordoglio dei sindacati:

“In questo momento di sgomento e dolore ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane amico e collega”