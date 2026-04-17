Incidente SS7 7 Ter, scontro tra quattro auto

Non si registrano feriti gravi, danni consistenti a due Fiat

Quattro auto si sarebbero scontrate sulla statale 7 ter, all’altezza di San Giorgio Jonico. Nel sinistro chi ha riportato danni più consistenti sono una Fiat Punto e una Fiat 500X, tuttavia fortunatamente non si registrerebbero feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Taranto, impegnati sia nella gestione della circolazione sia nei rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e gli operatori del 118.