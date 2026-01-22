JTF, Confsal: “È un’occasione da non perdere”

Esprimo soddisfazione per i risultati emersi dal tavolo tecnico permanente per la transizione occupazionale, svoltosi ieri a Palazzo di Città alla presenza dell’assessore comunale Stamerra”. A dichiararlo è il segretario provinciale della Confsal, Gianfranco Buttari

“Esprimo soddisfazione per i risultati emersi dal tavolo tecnico permanente per la transizione occupazionale, svoltosi ieri a Palazzo di Città alla presenza dell’assessore comunale Stamerra”. A dichiararlo è il segretario provinciale della Confsal, Gianfranco Buttari. Dal confronto, spiega il sindacato, è emersa una volontà condivisa tra istituzioni e parti sociali di avviare tutte le procedure necessarie all’istituzione di tavoli tematici permanenti, con l’obiettivo di proseguire il dialogo e individuare soluzioni concrete alla crisi occupazionale che da anni colpisce Taranto. “Come organizzazione sindacale – sottolinea Buttari – dobbiamo occuparci insieme della questione ambientale e della tutela dei lavoratori, in particolare di quelli attualmente in cassa integrazione. Ma è altrettanto fondamentale creare le condizioni per favorire il rientro dei tanti giovani costretti ad andare via per mancanza di opportunità lavorative”. Secondo la Confsal, il recupero di competenze e professionalità oggi disperse rappresenta un passaggio strategico per costruire nuove prospettive di sviluppo. “Il ritorno dei giovani e delle loro competenze può consentire la nascita di una nuova economia, capace di svincolare definitivamente il territorio dalla monocultura dell’acciaio”, aggiunge il segretario provinciale. “Taranto – conclude Buttari – come l’araba fenice merita di risorgere dalle ceneri di anni di scelte industriali e ambientali orientate esclusivamente al profitto. Serve una transizione giusta, in grado di chiudere l’emergenza ambientale e di liberare cittadini e lavoratori dall’inaccettabile alternativa tra lavoro e salute”.