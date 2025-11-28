Kyma Ambiente cerca una addetto stampa. Esiste un bando?

E’ vero o no che, l’azienda partecipata dal Comune di Taranto, starebbe cercando un esperto di comunicazione? E il bando pubblico chi lo conosce, dove sta? Qualcuno da Palazzo di città c’illumini

Kyma Ambiente cerca un addetto stampa? Sembrerebbe di si, ma del Bando pubblico per la selezione del professionista non vi è traccia. Nessuno conosce i termini. Neanche si trattasse del Terzo segreto di Fatima. Perché? Come mai si è deciso di seguire una tale condotta? E, soprattutto, questo è il momento giusto per operare una scelta di questo tipo, considerate le difficoltà economiche nelle quali versa l’azienda partecipata dal Comune di Taranto? E poi, l’addetto stampa cosa dovrebbe comunicare? Il fatto che la città sia sempre più sporca. Che la raccolta differenziata e’ ai minimi termini. Che le progressioni lineari del personale interno mandano su tutte le furie i sindacati? Dalle parti di Palazzo di Città qualcuno risponda, per favore.