Kyma Ambiente, le priorità sono decoro urbano e raccolta differenziata

Primo incontro operativo con il neo assessore alle Società Partecipate, Gianni Cataldino

Si è tenuto ieri mattina, presso gli uffici direzionali di Kyma Ambiente, il primo incontro operativo tra il neo Assessore alle Società Partecipate, Gianni Cataldino, il Comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia e la Presidente pro tempore di Kyma Ambiente, Daniela Borraccino.

All’incontro hanno preso parte anche il dirigente della Direzione Ambiente del Comune di Taranto, Alessandro De Roma, e il dirigente di Kyma Ambiente, Cosimo Natuzzi.

“Su precise indicazioni del Sindaco Piero Bitetti, la riunione si è focalizzata su due priorità strategiche: il decoro urbano e la raccolta differenziata, con particolare attenzione ai quartieri Salinella e Tamburi. Si è deciso di attivare da subito un piano di interventi mirati”, si legge in una nota stampa.

A supporto di queste azioni, “sarà riattivato il punto informativo ubicato in via Golfo di Taranto al fine di fornire ogni informazione utile a tutte le utenze così da sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata, sull’obbligo di conferire correttamente i rifiuti e sul ruolo fondamentale di ciascun cittadino nel mantenere pulita e decorosa la città.”

Contestualmente, Kyma Ambiente “provvederà ad un potenziamento del servizio, per renderlo rispondente alle richieste della amministrazione comunale. L’obiettivo è migliorare la qualità complessiva del decoro, in un’ottica di vicinanza al territorio.”

Infine, “è stato definito un rafforzamento dei controlli sul territorio, che saranno svolti dalla Polizia Locale in collaborazione con Kyma Ambiente, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti su strada e il mancato rispetto delle modalità del servizio porta a porta.

I controlli saranno capillari, costanti e mirati alle situazioni più critiche, e prevederanno, laddove necessario, l’applicazione di sanzioni per scoraggiare comportamenti incivili e garantire il rispetto delle regole.

Un’azione ferma, non vessatoria, ma orientata alla tutela della collettività, della salute pubblica e del decoro urbano.”

L’Amministrazione comunale ribadisce con determinazione il proprio impegno “per una città più pulita, ordinata e vivibile, nel rispetto dell’ambiente e della legalità.”