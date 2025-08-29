Kyma Ambiente, nomine ex novo per il Consiglio di Amministrazione

Bitetti: “grande sfida per la nuova governance”

Alla guida dell’azienda è stato designato il dott. Alfredo Spalluto, in qualità di Presidente. Lo affiancheranno l’ing. Mauro De Molfetta, vicepresidente, e l’avv. Lorena Spinali, consigliere.

“Sono chiamati a rilanciare l’azienda di igiene urbana- ha dichiarato il sindaco – attraverso un deciso miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi: dal potenziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, alla cura e alla pulizia del territorio, fino al rafforzamento delle azioni di tutela ambientale. L’obiettivo è garantire un servizio efficiente, anche grazie all’impegno e ai comportamenti virtuosi dei cittadini.”