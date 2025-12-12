Kyma Mobilità, ecco le misure eccezionali per i residenti del borgo

In seguito all’ordinanza comunale, che ha reintrodotto il servizio di spazzamento meccanico notturno, l’azienda del trasporto urbano comunale informa che ci saranno dei permessi eccezionali per i residenti del borgo

Deroga dei permessi di sosta, nelle giornate del 15, 16 e 17 dicembre. È quanto comunica Kyma Mobilità, su disposizione del Comune di Taranto, che ha reintrodotto il servizio di spazzamento meccanico notturno nelle vie del Borgo di Taranto.

Nello specifico i residenti, che dispongono già il permesso gratuito, delle zone A, B e C potranno parcheggiare la propria auto anche in vie ricadenti in una zona diversa da quella di residenza indicata sul permesso. La misura si applica alle aree specificate dall’ordinanza sullo spazzamento notturno. I veicoli lasciati in sosta non autorizzata nelle vie interessate dallo spazzamento saranno soggetti a rimozione coatta.