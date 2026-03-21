Laterza,Giornate FAI: da San Lorenzo a Santa Filomena

In Puglia, saranno aperti 48 luoghi in 37 località, offrendo un’opportunità unica per scoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della regione

È stata presentata la XXXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera che si svolge oggi sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 in tutta Italia, Puglia compresa. In Puglia, saranno aperte 48 luoghi in 37 località, offrendo un’opportunità unica per scoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della regione.

L’evento è organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Ha l’obiettivo di promuovere il turismo culturale e la valorizzazione del patrimonio. Le visite sono a contributo libero e gestite da volontari del FAI

A Laterza, è fruibile il Campanile di San Lorenzo, la Chiesa Madre di San Lorenzo Martire. Si trova nel borgo antico del paese ed è uno dei simboli più famosi del paese. Ricostruito in stile neoclassico dopo il terremoto del 1857, offre dalla sommità – raggiungibile attraverso 92 gradini – un suggestivo panorama sulla gravina e sul territorio circostante.



L’ altro sito è la Chiesa di Santa Filomena in pieno, un piccolo edificio religioso ottocentesco – come riportato – legato probabilmente alla famiglia Punzi. L’interno custodisce statue e opere di pregio, tra cui una statua in pietra di San Rocco del 1513, e conserva la curiosa memoria di un antico corridoio sotterraneo che la collegava al palazzo di famiglia.