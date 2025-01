Malagò: “Il Coni vicino ai Giochi del Mediterraneo”

Sopralluogo questa mattina allo Stadio Erasmo Iacovone per i lavori di riqualificazione dell’impianto del rione Salinella

“Il Coni quest’oggi è a Taranto come atto simbolico di una manifestazione importante e qualificante come i prossimi Giochi del Mediterraneo.” Queste le dichiarazioni rese da Giovanni Malagò all’ingresso dello stadio Erasmo Iacovone per un sopralluogo che accerti i lavori di ristrutturazione operanti nell’impianto del rione Salinella.

“Taranto – ha sottolineato Malagò – sarà al centro del Mediterraneo per l’evento sportivo del 2026”.