Marina di Ginosa: inaugurati nuovi percorsi ciclopedonali

Un progetto sostenibile che restituisce bellezza, accessibilità e identità a uno dei tratti costieri più suggestivi della Puglia

Un luogo dove la natura incontra l’inclusione, dove ogni passo e ogni pedalata diventano un gesto di rispetto verso il paesaggio e verso le persone. È questo lo spirito con cui nasce il nuovo sistema di percorsi ciclopedonali costieri di Marina di Ginosa: un intervento che restituisce valore, bellezza e accessibilità a uno dei tratti costieri più suggestivi della località rivierasca e della Puglia.

Si è svolta ieri pomeriggio l’inaugurazione e la consegna dell’opera alla comunità, frutto di un finanziamento regionale di 1.300.000 euro (POR Puglia 2014–2020, Asse VI).

Un’infrastruttura che abbraccia mare, pineta e centro urbano, per un totale di oltre 4 km, pensata per tutti. Un modo nuovo e sostenibile di vivere il territorio, frutto di un lavoro di rinaturalizzazione e restauro ecologico, nel pieno rispetto della biodiversità e dell’identità del luogo.

In occasione della cerimonia, sono stati presentati alla comunità e consegnati simbolicamente ai concessionari dei lidi e ai pescatori di Marina di Ginosa i riconoscimenti ottenuti e riconfermati nel 2025: la 27^ Bandiera Blu, la 10^ Bandiera Verde, la Bandiera Lilla, le 4 Vele Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano e il riconoscimento come Comune Amico delle Tartarughe Marine.

Presenti all’evento il Sindaco Vito Parisi, l’Assessore Regionale al Turismo Gianfranco Lopane, i co-progettisti Ivan Risimini, Wanda Galante e Massimiliano Bisignano, il Presidente Bandiera Lilla Roberto Bazzano, il dott. Franco Mastro, primario pediatra emerito dell’ospedale di Fasano e di Martina Franca e membro del comitato scientifico della Bandiera Verde, Mirko Cantore, Presidente Circolo Legambiente Mare e Gravine, Antonio Giampietro, Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità e Nica Mastronardi (ARET Pugliapromozione). Hanno presentato la serata Matteo Schinaia e Valentina Di Nardo.

«Marina di Ginosa si riappropria e riscopre un paesaggio identitario, costituito da pineta, dune, spiaggia, mare – spiega il Sindaco Vito Parisi – un luogo che per troppo tempo è rimasto inaccessibile e che oggi è finalmente fruibile da tutti, in grado di collegare il lungomare alle aree urbane e pinetate di Marina di Ginosa. Un’opera che restituisce continuità e valore al paesaggio stesso e alla comunità. Un intervento complesso, frutto di un lavoro lungo e articolato, in cui l’Amministrazione ha sempre creduto con convinzione, tanto da aver già candidato ulteriori progetti correlati. Un sentito ringraziamento ai rappresentanti di associazioni e organizzazioni che anche quest’anno hanno conferito a Ginosa e Marina di Ginosa cinque riconoscimenti importanti, mai scontati. Abbiamo voluto che fossero loro a raccontare il valore di questi vessilli, che non appartengono solo all’ente comunale, ma all’intera cittadinanza. Grazie anche a chi ha accolto il nostro invito e soprattutto, alla comunità di Marina di Ginosa, che ha partecipato con entusiasmo a questo momento di rinascita e condivisione».