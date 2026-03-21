Martina Franca, foglio di via per un ladro seriale tedesco

Un 64enne è stato deferito in stato di libertà dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino di nazionalità tedesca di 64 anni ritenuto presunto responsabile del reato di furto.

Il personale del Commissariato di Martina Franca da qualche settimana era sulle tracce di uno straniero che si era reso responsabile di alcuni furti all’interno dei bar del posto che avevano creato nei commerciati del posto non poca preoccupazione.



Da quanto ricostruito nel corso delle indagini i poliziotti — – fanno sapere – hanno accertato che il presunto ladro, apparentemente trasandato si fingeva cliente per poi, approfittando della distrazione dei dipendenti, impossessarsi dei contenitori destinati alla raccolta delle mance o delle offerte per iniziative solidarietà talvolta anche per centinaia di euro.

Attraverso le testimonianze delle vittime dei furti e con le analisi delle immagini dei sistemi interni di videosorveglianza dei bar, gli investigatori del Commissariato sono riusciti a risalire al presunto responsabile – un cittadino tedesco di 64 anni – che è stato poi intercettato e fermato da una Volante nel centro storico di Martina Franca.



Il 64enne che dalla successiva analisi nelle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine è risultato aver compiuto simili furti in altre province italiane è stato deferito in stato di libertà.

A suo carico il Questore di Taranto dr. Michele Davide Sinigaglia ha emesso il Foglio di Via Obbligatorio dal comune della Valle d’Itria.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio d’innocenza sino a sentenza definitiva.