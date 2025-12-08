Massafra: convocata l’ assemblea pubblica PD, il 10 dicembre

di Angelo Nasuto

Il punto del Circolo dopo le Elezioni Regionali

Nuova tappa importante per il circolo del Partito Democratico di Massafra. La sezione ha convocato l’assemblea pubblica degli iscritti e dei simpatizzanti per mercoledì 10 dicembre, alle ore 18.30, nella sede in via Roma, 127. Oggetto dell’incontro è una seria analisi del voto delle recenti elezioni regionale, accompagnata dalla disamina della situazione economica e industriale del territorio jonico. Così Lanfranco Rossi, segretario del circolo Pd della città jonica: “Le consultazioni elettorali degli scorsi 23 e 24 novembre, per il rinnovo del Consiglio Regionale – ha dichiarato Rossi – hanno fatto registrare una bassa partecipazione degli aventi diritto, con un’affluenza che si aggira attorno al 40% . Un dato che deve farci riflettere, perché sintomatico della distanza percepita dagli elettori rispetto alla politica, con le ovvie conseguenze sulla rappresentatività di coloro che vengono eletti. Questo risulta essere ancor più grave quando ci si trova a dover affrontare sfide importantissime e difficili, prima tra tutte la preoccupante situazione socio-economica.”

La nota del Pd ammette poi che in questo contesto non certo entusiasmante la Puglia è però una delle regioni che ha saputo, negli anni, darsi una politica economica e sociale più incisiva rispetto ad altre aree del Mezzogiorno, in particolare per quel che riguarda le politiche del turismo e le prospettive di sviluppo. Al netto di questo, permangono sacche di crisi: emblematica certamente quella della realtà ionica, dove la città di Taranto, e l’intero territorio provinciale, vivono una pesante situazione di disagio economico, occupazionale, e quindi sociale. In tutto ciò spicca la crisi profonda del suo sistema industriale, che vede da diverse settimane, soprattutto per la vicenda della ex ILVA, migliaia di lavoratrici e lavoratori impegnati in manifestazioni di lotta. L’obiettivo è chiaramente la difesa del lavoro. “Un Governo miope comunque – rilancia il comunicato – continua a non dare risposte convincenti alle istituzioni locali e regionali, alle organizzazioni sindacali e ai cittadini se non quella, come si evince dalle ultime esternazioni, di chiudere in maniera irreversibile la fabbrica. Il Partito Democratico è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che si stanno battendo per garantire la continuità produttiva e soprattutto la fonte di reddito per molte famiglie dell’intero territorio della Provincia di Taranto”. All’assemblea saranno presenti Dirigenti regionali e provinciali del Partito Democratico.

Tornando all’esito del voto regionale il circolo PD della Tebaide ha salutato con una pacata soddisfazione il risultato elettorale, perché arriva dopo un anno travagliato per il partito, che di questi tempi, poco più che un anno fa, visse un momento di forte crisi interna, che portò alla elezione dell’attuale segretario sezionale, prima citato.

