Mitilicoltura, piano per Taranto: bonifiche, legalità e spinta alla ricerca

A Palazzo di Città confronto tra istituzioni e tecnici per il rilancio di uno dei comparti simbolo dell’economia locale

Si è riunito ieri a Palazzo di Città di Taranto il Tavolo sulla mitilicoltura, convocato dall’Amministrazione comunale per affrontare le criticità e definire le strategie di rilancio di uno dei settori più identitari dell’economia locale.

Al vertice, coordinato dal sindaco Bitetti e dall’assessore Cosa, hanno partecipato rappresentanti istituzionali, tecnici e scientifici, tra cui il commissario straordinario Uricchio, il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesareo, la Capitaneria di Porto e i vertici di ARPA Puglia e della Asl di Taranto.

Al centro del confronto, la necessità di rafforzare la collaborazione tra enti per affrontare questioni ambientali, sanitarie e produttive. Tra i temi principali, il degrado delle coste del primo e secondo seno del Mar Piccolo, dove persistono criticità legate all’abbandono dei rifiuti. In questo contesto è stato presentato il progetto “Miti di Mare”, già avviato con una giornata ecologica nella Pineta Cimino e destinato a proseguire anche in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Ampio spazio è stato dedicato alla gestione dei pali semisommersi e dei cosiddetti “corpi morti” nei fondali del Mar Piccolo e del Mar Grande. Le indicazioni tecniche di ARPA Puglia suggeriscono un intervento selettivo e progressivo, evitando la rimozione integrale per non compromettere l’equilibrio ambientale e la biodiversità.

Sul fronte normativo, è stato firmato il verbale per il dissequestro degli specchi d’acqua del primo seno del Mar Piccolo, passaggio che consentirà al Comune di avviare l’iter presso l’autorità giudiziaria. Parallelamente, si lavora al censimento degli impianti abusivi nel secondo seno e a strumenti di sostegno per le imprese che intendono regolarizzarsi.

Tra le proposte operative, la realizzazione di due punti di sbarco provvisori nelle aree del Mercato ittico e di Cimino/Manganecchia, dotati di servizi essenziali per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate agli operatori. In fase avanzata anche il disciplinare per la Cozza DOP e le nuove regole per il rilascio delle concessioni, con l’obiettivo di allineare il settore agli standard europei.

Il commissario Uricchio ha inoltre illustrato lo stato di avanzamento dei progetti scientifici in corso, tra cui lo studio sulla decontaminazione dei mitili trasferiti dal Mar Piccolo al Mar Grande e il progetto “MITICA”, sviluppato con il CNR e il CoNISMA. I risultati, attesi entro giugno, sono destinati a supportare le decisioni strategiche con basi scientifiche.

L’Amministrazione comunale ha infine annunciato che il Tavolo proseguirà in modo permanente nelle prossime settimane, con l’estensione del confronto alle associazioni di categoria.