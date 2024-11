Mobilità elettrica: presentazione del nuovo master a Taranto

Sabato 16 novembre, Confapi Taranto ospiterà un evento dedicato alla formazione di professionisti nel settore con il coinvolgimento di università e imprese locali

Sabato 16 novembre alle ore 10:30, presso la sede di Confapi Taranto in via d’Aquino 28, si terrà la presentazione del Master in “Mobilità Elettrica ed Economia Circolare” (Meec) dell’Università della Calabria.

Il master, riservato a neolaureati e studenti lavoratori, ha l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati nel settore in rapida espansione della mobilità elettrica. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Motus-E, la principale associazione italiana dedicata alla mobilità elettrica.

Durante l’evento, il professor Gregorio Cappuccino, direttore del master, illustrerà i dettagli dell’offerta formativa, che mira a creare una rete dinamica tra università, aziende e giovani laureati. L’ingegnere Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, approfondirà i vantaggi della partnership con le piccole e medie imprese locali. Sarà presente anche il presidente di Kyma Mobilità Taranto, avvocato Daniele d’Ambrosio.

L’incontro, moderato dal dottor Sergio Leone, rappresenterà non solo un’opportunità per presentare il master al territorio, ma anche un momento per le aziende locali per esprimere le loro esigenze in termini di profili e competenze legate alla mobilità elettrica, all’economia circolare e alla valorizzazione dei rifiuti.