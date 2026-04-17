Moscati, perde la vita durante una trasfusione

È accaduto a una donna, di 50 anni, originaria di Lizzano che sarebbe stata colta da un arresto cardiaco

Perde la vita durante una trasfusione genetica. È quanto accaduto a una donna, di 50 anni, originaria di Lizzano che sarebbe stata colta da un arresto cardiaco. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, effettuati nell’immediato.

La paziente era ricoverata all’ospedale Moscati, in cui seguiva un protocollo di cura sperimentale nel tentativo di sconfiggere una leucemia che l’aveva colpita da circa un anno. Il decesso è avvenuto in modo improvviso mentre le veniva somministrata una sacca di sangue trattata geneticamente (che sarebbe arrivata da Amsterdam).