Nasce a Taranto la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport

Con il sostegno di imprenditori locali, la nuova realtà no-profit punta a promuovere lo sport come strumento di coesione sociale e rilancio del territorio

È stata ufficialmente costituita a Taranto la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, un ente no-profit nato con l’ambizione di trasformare lo sport in un potente motore di inclusione sociale e sviluppo territoriale. Il progetto mira a valorizzare in particolare le discipline minori, spesso in difficoltà, promuovendone i valori educativi e comunitari.

L’iniziativa è stata promossa, a titolo personale, da Massimo Ferrarese, commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, che ha contribuito versando 50mila euro come base iniziale del capitale sociale. L’atto costitutivo è stato firmato nello studio del notaio Maurizio Monti.

A guidare la nuova fondazione sarà l’avvocato Angelo Buonfrate, nominato presidente. Al suo fianco, nel consiglio direttivo, Maurizio Lasalvia e Andrea Masciandaro, mentre Lorenzo Vincenti è stato designato come revisore dei conti.

Durante la presentazione è stato anche svelato il logo ufficiale dell’ente, ispirato all’Atleta di Taranto, simbolo della classicità greca e dell’eccellenza sportiva, rivisitato in chiave grafica moderna con colori che evocano le profondità del Mar Mediterraneo.

La Fondazione potrà già contare sull’appoggio di circa quindici imprenditori locali che hanno già manifestato la volontà di sostenere il progetto, che dovrebbe partire con una dotazione iniziale di circa 500mila euro.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rilancio dello sport nel territorio jonico e ambisce a rappresentare un lascito concreto oltre i Giochi del Mediterraneo, sostenendo progetti che valorizzino lo sport come strumento di crescita sociale e inclusione.