Un Natale solidale al centro commerciale Porte dello Jonio

Il direttore Mauro Tatulli lancia un progetto inclusivo coinvolgendo i giovani dell’associazione “Arcobaleno nel cuore” nella creazione di addobbi natalizi. Donazione finale a sostegno delle attività

Un Natale etico e solidale per il Centro commerciale Porte dello Jonio Nhood di Taranto. Un gesto per mostrare un concreto segno di vicinanza al territorio e un’attenzione particolare verso chi ha più bisogno. Il direttore Mauro Tatulli, già promotore di numerose iniziative con diverse realtà locali, ha fortemente voluto questo progetto.

Da anni, Porte dello Jonio collabora con l’associazione “Arcobaleno nel cuore”, impegnata nella lotta contro la dispersione scolastica e le forme di devianza tra i giovani. Quest’anno, è nata l’idea di coinvolgere i ragazzi dell’associazione in un progetto natalizio: la creazione degli addobbi per gli spazi interni della galleria commerciale.

“Abbiamo concepito questa attività – spiega il direttore Tatulli – non solo come un momento creativo, ma anche come un’opportunità educativa. Si tratta di un’azione inclusiva finalizzata a sviluppare i talenti e a valorizzare l’impegno dei ragazzi dell’associazione”. I risultati sono stati positivi e, al termine del progetto, il Centro commerciale Porte dello Jonio ha effettuato una donazione a favore di “Arcobaleno nel cuore” come segno di sincera gratitudine e ulteriore sostegno ai progetti dell’associazione.

“In questi anni – aggiunge il direttore – ho sempre lavorato in sinergia con gli enti, le associazioni, le realtà produttive del territorio, fermamente convinto che sia nostro dovere fare qualcosa per la comunità che ci ospita. Questo progetto rinforza questa filosofia per le sue evidenti connotazioni sociali e perché rappresenta un bell’esempio di collaborazione. Dimostra, inoltre, che lavorando insieme si possono creare opportunità di crescita e condivisione”.