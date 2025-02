Neonatologia, il direttore Schettini: “Nessun rischio per i piccoli pazienti”

Il responsabile del reparto del Santissima Annunziata assicura che Sten e Stam sono perfettamente regolamentati e gestiti da professionisti qualificati

Il professor Federico Schettini, direttore della struttura complessa di Pediatria, Patologia neonatale e Tin universitaria, interviene per fare chiarezza sulla questione del trasporto neonatale d’emergenza, respingendo con fermezza le recenti preoccupazioni emerse sulla stampa locale.

Le affermazioni circolate sui media riguardo ai presunti rischi per i neonati prematuri sono completamente infondate, come dichiara Schettini. Il direttore sottolinea come sia lo Sten (Servizio di Trasporto In Emergenza Neonatale) che lo Stam (Servizio di Trasporto Assistito Materno) siano perfettamente regolamentati dai Lea regionali, con procedure ben definite e validate.

Dal 2018, la Regione Puglia ha implementato un protocollo che coordina i centri Hub e Spoke, definendo in modo chiaro responsabilità, comunicazioni e attrezzature necessarie. Il Santissima Annunziata mantiene il suo ruolo di centro di Neonatologia di secondo livello, con professionisti altamente qualificati che garantiscono una copertura 24 ore su 24, supportati da specialisti intensivisti provenienti da Asl Bari, Miulli e Policlinico di Bari.

“Il lavoro della dottoressa De Cosmo, del dottor Famà e del sottoscritto (che va ben oltre le 48 ore settimanali) garantisce la massima assistenza – precisa Schettini – Siamo in grado di gestire e stabilizzare qualsiasi patologia neonatale secondo i più alti standard qualitativi”.

Il direttore conclude sottolineando che è necessario smentire categoricamente queste notizie allarmistiche, “perché gettano fango su chi ogni giorno dedica la vita alla cura dei nostri piccoli guerrieri ed espone a problematiche medico legali non veritiere”.