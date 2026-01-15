Nuova scossa di terremoto nel Mar Jonio

Poco dopo le sette si è verificato l’ evento sismico di magnitudo mb 4.3

L’ epicentro della nuova scossa sismica è stato individuato nel mar Jonio a una profondità stimata di circa 15 chilometri.

A confermarlo l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dalla Sala Sismica di Roma che ha reso note anche le coordinate geografiche dell’epicentro: 38.6701 di latitudine e 18.0505 di longitudine.

Al momento non sono stati registrati danni a persone o cose. La scossa potrebbe essere stata avvertita lungo le coste ioniche, quindi anche nel tarantino.

L’INGV continua nel monitoraggio della zona specifica e raccomanda alla popolazione di fare riferimento solo alle comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.