giovedì 15 Gennaio 26
CP

Nuova scossa di terremoto nel Mar Jonio

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, dalla Carta della Pace alla “Carta del Noi”

CP -
Quattro gruppi di lavoro con il compito di custodire il metodo, attivare reti e garantire un coinvolgimento reale e diffuso della città Si è svolta...
Read more

Taranto, violenza e minacce alla madre: arrestato un 27enne

CP -
La vittima ha riferito che le condotte aggressive del figlio sarebbero riconducibili al suo rifiuto di consegnargli denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti Nella serata...
Read more

Cisl e Femca: dall’ Eni segnali di energia sostenibile

CP -
La transizione del business di Eni verso l'energia sostenibile pare stia divenendo realtà. A Brindisi e a Taranto, primi segnali grazie ad Eni Storage Systems joint...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand