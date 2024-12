Nuove divise al Ctp, Tacente: “Segnale di attenzione verso dipendenti”

L’azienda di trasporto celebra la consegna delle nuove uniformi, frutto di un processo condiviso con i rappresentanti dei lavoratori

Ctp Taranto rinnova le divise dei suoi dipendenti. Dopo l’aggiudicazione della gara per la fornitura e distribuzione delle uniformi destinate al personale dell’area Movimento, che comprende operatori di esercizio e coordinatori, è avvenuta la consegna del nuovo vestiario. L’evento è stato simbolicamente celebrato con la presenza di tre autisti, che hanno indossato il nuovo look aziendale in occasione dell’ultima riunione del consiglio di amministrazione.

Il processo è iniziato il 5 dicembre 2023, quando il Cda di Ctp ha avviato la procedura amministrativa. “L’obiettivo della delibera approvata era garantire un approvvigionamento delle nuove uniformi adeguato alle esigenze del personale”, ha dichiarato il presidente dell’azienda di trasporto, Francesco Tacente.

L’assoluta novità rispetto al passato è stata la collaborazione attiva dei sindacati nella scelta delle divise. I rappresentanti dei lavoratori non solo hanno suggerito gli indumenti da acquistare, ma persino il tipo di tessuto e di materiale da prendere in considerazione. “Questa condivisione rappresenta un chiaro segnale del nuovo corso nelle relazioni sindacali instaurato negli ultimi anni al Ctp di Taranto – ha commentato Tacente – Solo gli autisti possono valutare quali indumenti siano più adatti per garantire comfort durante la guida dei nostri autobus.”

Così, l’azienda ha fornito e distribuito le nuove uniformi ai lavoratori, consolidando l’impegno di Ctp verso l’efficienza e il miglioramento delle condizioni lavorative. “Quest’intervento della nostra società – conclude il presidente – si aggiunge a quelli iniziati, tra il 2022 e il 2023 e proseguiti quest’anno, relativi alla modernizzazione dei servizi, al risanamento finanziario e al profondo rinnovamento del nostro parco autobus”.