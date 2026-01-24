OPI Puglia chiede di non attivare la prova preselettiva  

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Puglia intervengono hanno inviato una nota ufficiale alla Regione Puglia e all’ASL Bari per chiederne l’annullamento

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Puglia hanno inviato una nota ufficiale alla Regione Puglia e all’ASL Bari per chiedere di non attivare la prova preselettiva nel Concorso Unico Regionale per infermieri.

Nello specifico, affermano che l’annullamento della prova preselettiva sia una scelta funzionale “alle esigenze pubbliche” fondandosi su una pluralità di motivazioni, che elencano: “La preselettiva – scrivono i professionisti pugliesi – allunga i tempi in una fase di grave carenza di personale, genera costi aggiuntivi per il sistema sanitario. Ancora, stavolta non è necessaria, perché come già dimostrato dal precedente concorso regionale svolto senza preselezione”.

Pertanto, gli OPI della Puglia auspicano che si possa procedere con una modalità concorsuale semplice ed efficace, basata sulla prova scritta e pratica, nell’ottica di favorire tempi certi, sostenibilità organizzativa e una risposta adeguata ai bisogni del sistema sanitario pugliese.