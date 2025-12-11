Orchestra giovanile della Magna Grecia: il concerto di Natale

Le musiche di Anderson, Tchaikovsky e Bize al Concattedrale Madre di Dio

Sabato 13 dicembre alle 20.30 nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, Concerto di Natale con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia Città di Taranto – Orchestra giovanile dei Giochi del Mediterraneo, che eseguirà musiche di Anderson, Tchaikovsky e Bizet con la direzione del Maestro Nicolò Jacopo Suppa e Marcello Sette al violoncello. Ingresso libero, con prenotazione facoltativa su eventbrite (la prenotazione garantisce il posto a sedere).

L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, Città di Taranto – fanno sapere – rappresenta un’eccellenza culturale del territorio pugliese. Creata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il talento musicale favorendo la più ampia partecipazione giovanile, offrendo importanti occasioni di crescita e formazione in ambito artistico-culturale.

Il Concerto di Natale è una produzione dell’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto e del Comune di Taranto, in collaborazione con Regione Puglia, MIC – Ministero della Cultura e Comitato internazionale Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo. Particolare ringraziamento va rivolto a TP Italia e Cemaf, per le Borse di studio all’Associazione Marco Motolese, Erredi Tagarelli Consulenze Assicurative, al Lions Taranto Host e al Lions Aragonese.

Questo il programma del Concerto di Natale: “A Christmas Festival” di Leroy Anderson; da “Schiaccianoci Suite”: Ouverture Miniatura, Danza dei Mirlitons, Valzer dei Fiori, Variazioni su un tema Rococò op.33 di Tchaikovsky; da “L’Arlèsienne Suite I”: Ouverture e Minuetto; da “L’Arlèsienne Suite II”: Pastorale e Farandole di Georges Bizet. Nell’Orchestra giovanile della Magna Grecia Città di Taranto – Orchestra giovanile dei giochi del Mediterraneo, musicisti provenienti dall’estero: Lidia Moscoso Bernal (Spagna/USA) all’oboe; Stella Bello (Albania) al violino; Raphael Rekayem (Libano) alla tromba; Xhulia Dodaj (Albania), Theodore Skourtis (Grecia) al violoncello; TatianaBogdanoska (Macedonia del Nord) al violino. Una iniziativa, questa, come altre poste in cantiere, a consolidare il legame esistente fra i Paesi del bacino mediterraneo, promuovendo sport, turismo e cooperazione.