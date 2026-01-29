Orchestra ICO, “Parlami d’ Amore” al teatro Orfeo

Protagonista Mario Incudine, voce e chitarra, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti per la Stagione Eventi musicali 2025/2026, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano

Giovedì 29 gennaio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, in scena il programma musicale “Parlami d’amore”.

Nono appuntamento per la trentatreesima edizione della Stagione realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della Cultura), in collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio.

Come sempre – fanno sapere – interessante il progetto scaturito e partecipato del Maestro Mario Incudine, non nuovo nella ricerca di strade musicali poco battute. Tra il 1918 e il 1940, spiega, la produzione musicale italiana ebbe una straordinaria evoluzione. La nascita delle radio, che divenne il mezzo principale della propaganda fascista, contribuì anche ad ampliare il pubblico degli ascoltatori e a diffondere sensibilmente la musica all’interno delle case italiane rendendola un “affare” comune e condiviso. Testo della scrittrice Costanza DiQuattro, con Pino Strabioli alla regia, da sempre sensibile al teatro canzone, viene fuori la verve e la capacità istrionica di Mario Incudine. Fra i brani in programma, Come pioveva, Non ti scordar di me, Tanto pe’ cantà, Torna a Surriento, Voglio vivere così, Mille lire al mese, Maramao, Parlami d’amore Mariù e, ancora, altre sorprese.



Cantautore, attore, regista, musicista e autore di colonne sonore, Mario Incudine è uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana. Collabora con Moni Ovadia, Peppe Servillo, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Lucilla Galeazzi, Nino Frassica, Mario Venuti, Tosca, Antonella Ruggiero e Kaballà.

Incudine ha duettato con artisti come Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Alessandro Haber e Francesco Di Giacomo (Banco del Mutuo Soccorso). Ha aperto i concerti dell’Apriti Sesamo Live di Franco Battiato. Nel 2019 nasce Grande Sud, progetto musicale live che vede protagonisti assieme Mario Incudine, Peppe Servillo ed Eugenio Bennato. Insieme con l’ICO Magna Grecia ha condiviso produzioni delle quali è stato più volte protagonista (anche all’interno del Mysterium Festival).