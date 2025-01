Ordine Avvocati Taranto, confermata regolarità delle elezioni di De Franco, Macrì e Thiery

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il mandato di durata infrabiennale non rientra nelle ipotesi utili per il calcolo del doppio mandato, come erroneamente ritenuto dalla commissione elettorale, e come richiesto dai ricorrenti in Cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito, con le sentenze n. 1598, 1599 e 1603 pubblicate il 22 gennaio 2025, la regolarità della elezione dei consiglieri dell’Ordine di Taranto Adriano De Franco, Giuseppe Macrì e Nestore Thiery, difesi dall’Avv. Fedele Moretti.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato così i ricorsi proposti dall’Ordine di Taranto (all’epoca guidato dall’Avv. Giovanni Cigliola), dall’Avv. Fabrizio Nastri, e da altri consiglieri, rappresentati dall’Avv. Maria Casiello, che avevano impugnato le decisioni rese dal Consiglio Nazionale Forense, anch’esse favorevoli agli Avvocati Adriano De Franco, Giuseppe Macrì e Nestore Thiery.

In particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il mandato di durata infrabiennale, quale quello svolto dagli Avvocati De Franco, Macrì e Thiery, non rientra nelle ipotesi utili per il calcolo del doppio mandato, come erroneamente ritenuto dalla commissione elettorale, e come richiesto dai ricorrenti in Cassazione.

Le sentenze, infine, hanno anche evidenziato e confermato i profili di conflitto di interesse che avevano caratterizzato la condotta di tre componenti della commissione elettorale, legati ad altrettanti candidati alle elezioni da parentela o rapporti di cointeresse professionale.