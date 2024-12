Al via il programma di piantumazione di nuovi alberi in città

Un ambizioso progetto di riforestazione urbana, mirato a migliorare la qualità dell’aria e il benessere dei cittadini. Coinvolte diverse zone di Taranto

Altra significativa iniziativa pianificata dall’Amministrazione Melucci nell’ambito del piano volto a incrementare le aree verdi e valorizzare il patrimonio naturalistico della città. Questo progetto prevede la piantumazione di nuovi alberi nelle aree urbane, sostituendo quelli abbattuti e rimpiazzando le piante che non hanno attecchito. L’obiettivo è quello di rendere Taranto più verde e sostenibile, contribuendo a mitigare l’inquinamento atmosferico e a contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Le attività di piantumazione, programmate dalla Direzione Ambiente e dall’assessore Stefania Fornaro, interesseranno molteplici zone della città, tra cui via Di Palma, Piazza Garibaldi, via Nitti, corso Italia, via Cesare Battisti, via Firenze, Piazza Lojucco, via Oberdan, via Pisanelli, corso Piemonte, via Marco Pacuvio, via Alto Adige, viale Magna Grecia, Piazza San Lorenzo da Brindisi, via Duca degli Abruzzi, via Dante, via Plateja, via Lago di Varano, corso Vittorio Emanuele, via Cripta del Redentore e i giardini Pier Paolo Pasolini.

La scelta del periodo di piantumazione è basata su criteri specifici che indicano l’attuale arco temporale come il momento più idoneo per questo tipo di attività. Infatti, se la piantumazione avvenisse nei mesi primaverili-estivi, gli alberi subirebbero svantaggi che potrebbero compromettere la loro crescita e vanificare gli obiettivi del Comune. L’esigenza di aumentare il verde nelle aree urbane è particolarmente sentita e trova conferma nel progetto “Forestiamo insieme l’Italia”, che anche quest’anno vede in prima fila “Rete Clima” e Conad. Quest’ultima donerà alla città ulteriori alberi il cui posizionamento sarà definito nei prossimi giorni.

“Le attività di piantumazione – ha dichiarato l’assessore Fornaro – rappresentano un passo importante verso la sostenibilità ambientale, una delle priorità della nostra Amministrazione. Renderemo più verdi molte zone urbane con operazioni che cercheranno di ridurre al minimo eventuali disagi alla viabilità e senza intralciare lo shopping nel centro cittadino; provvederemo alla messa a dimora o sostituzione degli alberi dopo il periodo natalizio.”

“Valorizzare il verde urbano e promuovere la sostenibilità ambientale – ha aggiunto il sindaco Melucci – sono strategie efficaci per migliorare la salute pubblica. In continuità con il piano locale di transizione giusta ‘Ecosistema Taranto’, il nostro obiettivo è creare una città più alberata, resiliente e vivibile dove i cittadini possano godere di spazi aperti che favoriscano il benessere fisico e mentale.”