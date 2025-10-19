PD Taranto: Simili, Fuggetti e Pupino ritornano

“Siamo entusiasti di rientrare nella nostra casa politica e continueremo a lavorare attivamente per il bene della comunità tarantina”

Federica Simili, già assessore al Comune di Taranto, Cataldo Fuggetti, ex consigliere comunale e Antonio Pupino, gia segretario del circolo dem ed ex candidato a sindaco di Ginosa Marina, annunciano come riportato nella nota, il ritorno nel Partito Democratico.

Attivi da anni nell’ambito politico, i tre esponenti -fanno sapere- insieme a un gruppo di ex fuoriusciti dem, dichiarano di voler riprendere un percorso interrotto tempo fa nel partito progressista: «Siamo orgogliosi -hanno detto – di un ritorno a casa che ci rende felici e fieri di poter dare il nostro contributo, portando con noi l’esperienza, la passione per il servizio, la dedizione e l’impegno maturati in questi anni per il bene della comunità. Siamo entusiasti di rientrare nella nostra casa politica e continueremo a lavorare attivamente per il bene della comunità tarantina».

Simili, Fuggetti e Pupino esprimono, inoltre, l’apprezzamento per l’inclusione e l’apertura dimostrate dal vicesegretario regionale dem Gianfranco Palmisano nel suo recente intervento pubblico, e raccolgono il suo appello all’unità in vista delle prossime elezioni regionali a sostegno del candidato presidente della coalizione progressista Antonio De Caro: «Il Partito Democratico è una squadra aperta e inclusiva, che accoglie persone con diverse esperienze e provenienze. Deve tornare a essere la casa di tutti coloro che credono nella buona politica, nel rispetto reciproco e nella forza delle comunità locali. È il momento di mettere da parte personalismi e correnti per tornare a servire le persone, con serietà e passione civile. Siamo uniti dalla convinzione che la politica debba essere al servizio dei cittadini e che, insieme, possiamo costruire un futuro migliore per tutti» concludono.