Portaerei Garibaldi, il Consiglio regionale pugliese dice no alla cessione

La mozione è stata approvata con 35 voti. “Necessario sostenere il progetto del polo museale galleggiante a Taranto”

Esprimere contrarietà all’ipotesi di cessione gratuita della storica portaerei Giuseppe Garibaldi, simbolo della Marina Militare e dell’identità di Taranto, “alla Repubblica Indonesiana” e sostenere un progetto per trasformarla in un polo museale galleggiante. È quanto prevede una mozione approvata oggi in Consiglio regionale in Puglia, con 35 voti.

La mozione, inizialmente presentata dalla consigliera Annagrazia Angolano (Movimento 5 stelle), è stata oggetto di un emendamento sostitutivo per giungere ad un testo condiviso con i consiglieri di opposizione, “Uno di quei casi in cui la politica vince gli steccati a favore su di un territorio”, ha commentato Angolano.

La mozione evidenzia che “la nave rappresenta un elemento fondamentale della storia del Paese ed è simbolo dell’identità della città. Considerato che – viene aggiunto – il territorio di Taranto necessita di interventi concreti che favoriscano la diversificazione economica e lo sviluppo di nuovi asset legati alla cultura e al turismo, e tenuto conto che la regione Puglia ha espresso in passato la volontà di sostenere politiche di risanamento e di riconversione per l’area di Taranto un eventuale silenzio rischierebbe di essere interpretato come una rinuncia alla difesa degli interessi della comunità garanzia”.

Si impegna, così la giunta “ad esprimere ufficialmente contrarietà alla cessione, attivando ogni canale di interlocuzione con il ministero della Difesa e il governo nazionale per chiedere il mantenimento a Taranto dell’unità navale e promuovere un tavolo tecnico che coinvolga anche il Comune di Taranto, la marina militare e gli attori economici del territorio”. (Ansa)