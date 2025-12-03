Proteste ex Ilva, blocchi sulla statale 106

Lavoratori e sindacalisti continuano la mobilitazione

Oltre al blocco della statale 100 Taranto-Bari, in atto da ieri, stamani lavoratori dell’ex Ilva e sindacalisti hanno attuato blocchi sulla statale 106 e nell’area imprese del siderurgico. Nelle ultime ore l’azienda dell’appalto Semat Sud ha annunciato la chiusura e 220 licenziamenti. Nella tarda serata di ieri ha raggiunto il presidio dei lavoratori il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, al quale i sindacati hanno chiesto di non partecipare all’incontro al Mimit del 5 dicembre perché il ministro Urso ha convocato riunioni separate per i siti del Nord e del Sud mentre i sindacati chiedono un tavolo unico a Palazzo Chigi. (ANSA)