A Pulsano arriva il presidio estivo dei Vigili del Fuoco

Dal 14 luglio al 31 agosto una squadra di 5 operatori garantirà sicurezza e pronto intervento nel territorio. Il sindaco D’Alfonso: “Un passo avanti decisivo per la tutela di cittadini e ambiente”

Pulsano si dota di un presidio estivo dei Vigili del Fuoco, una novità assoluta per il territorio che rafforza significativamente la sicurezza locale. La decisione arriva come risposta concreta all’incendio del 30 luglio scorso, dopo mesi di intenso lavoro istituzionale e interlocuzioni con gli organi competenti. “Oggi raccogliamo i frutti di un impegno serio e concreto, portato avanti con perseveranza – ha dichiarato il sindaco Pietro D’Alfonso – In un’epoca segnata da estati sempre più calde e secche, la presenza stabile dei Vigili del Fuoco nel nostro Comune è un segnale di grande rispetto verso la cittadinanza, soprattutto per coloro che vivono nelle zone più a rischio.”

La squadra, composta da 5 operatori e dotata di mezzi di supporto adeguati, sarà ospitata presso la sede comunale di Via degli Orti, nei locali della Protezione Civile. Il servizio sarà attivo fino alla fine di agosto, periodo in cui il territorio registra un sensibile incremento della popolazione per il flusso turistico nella zona marina.

L’iniziativa è il risultato di una sinergia tra diverse istituzioni: il Comando Provinciale, guidato dal Comandante Dott. Lorenzo Elia, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la Regione Puglia e il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze. Significativo anche il contributo politico: l’On. Vito De Palma ha proposto un ordine del giorno per garantire l’impegno del Governo, mentre il Consigliere Regionale Massimiliano Di Cuia ha ottenuto lo stanziamento di 60.000 euro nel bilancio regionale 2025 per l’acquisto di un mezzo antincendio destinato alla Protezione Civile locale.

“Il presidio estivo rappresenta anche un baluardo di cultura della sicurezza – ha sottolineato D’Alfonso – in grado di fornire un supporto qualificato e tempestivo nella gestione di situazioni di rischio”. Il nuovo servizio non si limiterà a Pulsano ma sarà a disposizione anche dei comuni limitrofi, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi, il cui rischio aumenta nei mesi estivi a causa delle alte temperature, della siccità, del vento e dell’incuria dell’uomo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’onorevole Dario Iaia, al consigliere regionale Renato Perrini e alla sezione locale della Protezione Civile, che ha concesso gli spazi per ospitare il presidio.