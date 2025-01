Raccolta differenziata: al via il porta a porta nel quartiere Salinella

Dal 4 febbraio, il servizio si estende nella zona di Taranto 2. Prevista la rimozione dei cassonetti stradali e distribuzione di carrellati condominiali

Dal 4 febbraio il servizio di raccolta differenziata porta a porta si estende al quartiere Salinella (zona Taranto 2). L’iniziativa, che prevede la rimozione dei cassonetti stradali, introduce importanti novità nella gestione dei rifiuti urbani.

Per i condomini con più di 12 utenze, Kyma Ambiente avvierà la distribuzione dei carrellati condominiali. Gli amministratori sono invitati a contattare l’azienda per email per concordare tempi e modalità di consegna. È possibile richiedere un sopralluogo tecnico per valutare soluzioni alternative, come la distribuzione di kit individuali per ogni utente. I residenti in condomini fino a 12 unità potranno ritirare le proprie pattumelle presso il CCR Kyma di via Golfo di Taranto, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

“Dopo aver consolidato l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda – dichiara il presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli – l’estensione del porta a porta rappresenta un importante passo avanti. I primi risultati, in particolare nella raccolta del vetro, sono incoraggianti”. L’assessore all’ambiente Stefania Fornaro sottolinea il ruolo cruciale degli amministratori condominiali e la positiva risposta dei cittadini: “La partecipazione attiva agli incontri informativi dimostra un forte senso civico e l’impegno comune per il decoro urbano”.

A partire dal 4 febbraio, contestualmente all’avvio del nuovo servizio nella zona Salinella di Taranto 2, si procederà alla rimozione dei cassonetti stradali. Per tutte le informazioni di dettaglio, i cittadini possono consultare i siti www.araccolta.it e www.kymaambiente.it