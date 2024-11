Recruiting Week, 435 posti di lavoro disponibili: posizioni aperte anche a Taranto

Un’iniziativa che pone particolare attenzione al rientro dei talenti regionali. Dal 18 novembre, in programma colloqui in presenza e a distanza

Attraverso l’Agenzia regionale per le Politiche attive del Lavoro (Arpal Puglia), La Regione lancia la Recruiting week, una formula innovativa che facilita il match tra domanda e offerta di lavoro in Puglia, con particolare attenzione al rientro dei talenti regionali. L’evento prevede colloqui in presenza per i residenti e a distanza per chi vive fuori regione. La settimana inizia il 18 novembre con focus sui settori sanitario, socio-sanitario, chimico-farmaceutico e socio-pedagogico.

Durante la Recruiting week, 72 aziende offriranno 435 posti di lavoro. Il programma include colloqui fisici nei centri per l’impiego delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, seguiti da colloqui virtuali per candidati esterni. Tutte le offerte pubblicate sul portale lavoroperte.regione.puglia.it sono state raccolte in uno speciale report consultabile online.

“Puntiamo ad attrarre persone che guardano alla Puglia come terra in cui poter restare, ritornare o trasferirsi per realizzarsi. Ogni offerta di lavoro può trasformarsi in una occasione per trattenere o riportare valore in Puglia e per provare a invertire la rotta dell’emigrazione”, dichiara il Presidente della Regione, Michele Emiliano.

“Questa iniziativa dinamica promuove il rientro dei cervelli rappresentando una delle opportunità più significative per il rilancio economico e culturale della nostra regione. Il ritorno di giovani talenti e professionisti, talvolta portatori di competenze avanzate ed esperienze, può costituire un motore fondamentale per l’innovazione, lo sviluppo tecnologico e la competitività”, commenta Sebastiano Leo, assessore del Lavoro.

Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico, indica che la strategia #mareAsinistra rappresenta un approccio multisettoriale essenziale per trattenere e attrarre investimenti, rafforzando il tessuto economico locale.

L’esperienza di Recruiting week si aggiunge ad altre iniziative regionali come il programma “Galattica”, mirato a sostenere l’imprenditorialità giovanile e l’attrazione di grandi aziende, creando un ambiente favorevole per la crescita economica e sociale in Puglia.