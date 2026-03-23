Referendum giustizia, affluenza al 58%. In Puglia vota il 52% degli aventi diritto

Affluenza più alta a Bari e Lecce, fanalino di coda Foggia. In Puglia partecipazione sotto la media nazionale

Si sono chiusi alle ore 15.00 i seggi. L’affluenza si attesta al 58,91% per il referendum sulla giustizia. In Puglia, ha votato il 52% degli aventi diritto, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto al referendum costituzionale del 2020 (61,91%), l’affluenza alle urne degli elettori pugliesi che si sono espressi ieri e oggi sul quesito referendario sulla giustizia.

La percentuale più alta è stata a Bari e in provincia dove ha votato il 53,89% degli aventi diritto.

A Lecce e in provincia ha votato il 53,63%, nella provincia Barletta Andria Trani il 52,65, in quella di Taranto il 50,71%, nel Brindisino il 49,62%, mentre in provincia di Foggia è andato alle urne il 48,20% degli aventi diritto.