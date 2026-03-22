Referendum giustizia, affluenza bassa in Puglia: alle 12 vota il 12,12%

Alle 12 affluenza inferiore al dato italiano. Guidano Bari e Lecce, più basse Taranto e Foggia
Affluenza contenuta in Puglia per il referendum sulla giustizia. Alle ore 12, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, ha votato il 12,12% degli aventi diritto nelle 4.032 sezioni della regione. Il dato si colloca al di sotto della media nazionale, ferma al 14,92%. Al precedente referendum costituzionale del 2020, al primo monitoraggio, aveva votato il 13,22 %.
Tra le province pugliesi è Bari a registrare la partecipazione più alta con il 13,08%, seguita da Lecce (12,66%), Bat (12,15%), Brindisi (11,67%), Taranto (11,33%) e Foggia, che chiude con il 10,38%.
Per questa consultazione non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.