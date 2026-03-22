Referendum giustizia, ore 23: affluenza al 45,91%. In Puglia vota il 39%

Bari e Lecce superano la soglia del 40%. Domani i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15

Alle ore 23 l’affluenza per il referendum sulla giustizia si attesta al 45,91%, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. In Puglia la partecipazione cresce di quasi otto punti rispetto alle precedenti rilevazioni, raggiungendo il 39%.

Tra i capoluoghi di provincia, Bari e Lecce superano la soglia del 40% (rispettivamente 40,81% e 40,74%). Seguono Barletta-Andria-Trani con il 39,19%, Taranto al 38,62%, Brindisi al 37,17% e Foggia, che si ferma al 34,97%. Domani i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.