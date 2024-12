La Regione anima le festività con “Capodanni di Puglia”

Stanziati d 400mila euro per le iniziative natalizie e di Capodanno negli otto capoluoghi pugliesi

La Regione Puglia ha stanziato 400mila euro per sostenere le iniziative natalizie e di Capodanno negli otto Comuni capoluogo, per il periodo dal 25 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. L’iniziativa “Capodanni di Puglia”, presentata dal presidente Michele Emiliano insieme all’assessore al Turismo Gianfranco Lopane.

“Il Capodanno per noi è la festa di una Puglia che in soli vent’anni è diventata attrattiva anche quando fa freddo – ha dichiarato Emiliano – non solo quando si va al mare”. Il progetto, come spiegato dall’assessore Lopane, si inserisce in una più ampia strategia di destagionalizzazione turistica che include anche “un investimento di 800mila euro per progetti privati legati al tema natalizio, con 252 proposte ricevute e 46 progetti approvati”.

Taranto welcome 2025

A Taranto i festeggiamenti prendono solitamente il via il 22 novembre con Santa Cecilia, proseguendo con un ricco programma di luminarie, eventi musicali e parate natalizie per tutte le età. L’evento clou si terrà il 1° gennaio 2025 in piazza Municipio, nella città vecchia, dove si esibiranno i Dirotta su Cuba e Mario Venuti.

Angelica Lussoso, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Taranto: “Proporremo il concerto di Dirotta su Cuba e di Mario Venuti, poi valorizzeremo artisti del territorio anche emergenti. Abbiamo scelto di festeggiare il 1° gennaio perché è tradizione dalla nostra città trascorrere il 31 in famiglia o partecipando a veglioni organizzati. Invece il primo gennaio sarà una giornata di auguri per un anno nuovo che speriamo sia felice per tutti”.