Regolamento Taxi e NCC, la soddisfazione unitaria delle sigle sindacali

Casartigiani Taranto, Unisc Taranto, Uritaxi e Confesercenti esprimono soddisfazione per il nuovo documento

Casartigiani Taranto, Unisc Taranto, Uritaxi e Confesercenti esprimono un sincero e convinto ringraziamento al Comune di Taranto, al Consiglio Comunale, al Presidente della Commissione Attività Produttive, all’Assessore allo Sviluppo Economico e a tutti gli uffici competenti per l’attenzione, l’ascolto e il lavoro svolto che ha portato all’approvazione del nuovo regolamento comunale per i servizi Taxi e NCC.

Si tratta di un risultato importante, atteso da tempo, che nasce da un confronto concreto con la categoria e che rappresenta oggi un punto di equilibrio tra esigenze di innovazione, organizzazione del servizio e tutela delle imprese. Le associazioni rappresentative del comparto Taxi e NCC sul territorio hanno seguito con attenzione tutto il percorso, portando il proprio contributo affinché si arrivasse ad uno strumento realmente utile per gli operatori. Negli ultimi anni il settore ha attraversato una fase complessa. Da un lato, la crescita della domanda legata al turismo, al porto e alla mobilità urbana; dall’altro, difficoltà strutturali legate alla mancanza di regole aggiornate, alla presenza di fenomeni di concorrenza non sempre corretta e ad una generale assenza di strumenti efficaci di programmazione e controllo. Le imprese del comparto, spesso piccole realtà artigiane, hanno dovuto affrontare un mercato in evoluzione senza avere a disposizione strumenti adeguati per difendere il proprio lavoro, garantire redditività e mantenere elevati standard di servizio. Il nuovo regolamento interviene proprio su questi aspetti, introducendo una disciplina moderna, più chiara e soprattutto più equilibrata. Viene finalmente definito in modo puntuale il ruolo dei servizi Taxi e NCC, rafforzando i principi di trasparenza e concorrenza leale. Allo stesso tempo, si introduce una programmazione del settore basata su criteri oggettivi – come la domanda di mobilità, i flussi turistici e le caratteristiche del territorio – superando logiche ormai superate.

Particolarmente rilevante è anche il rafforzamento del ruolo delle associazioni di categoria, che entrano a pieno titolo nei processi decisionali attraverso la Commissione consultiva, garantendo così un confronto costante e strutturato con l’Amministrazione. Il regolamento introduce, inoltre, atti concreti per contrastare l’abusivismo e strumenti di sviluppo e flessibilità, come la possibilità di attivare licenze temporanee o stagionali nei momenti di maggiore domanda, fino all’introduzione di forme innovative di servizio, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie e modelli organizzativi più moderni. Allo stesso tempo, vengono rafforzati gli aspetti legati alla qualità del servizio, alla sicurezza e alla professionalità degli operatori, elementi fondamentali per garantire un servizio efficiente e all’altezza delle esigenze della città e dei visitatori. Un passaggio strategico riguarda anche il riconoscimento del porto di Taranto come bacino di traffico centrale per il settore, con la previsione di specifici strumenti di regolazione e coordinamento con le autorità competenti.

Per Casartigiani Taranto, Unisc Taranto, Uritaxi e Confesercenti questo regolamento rappresenta un passaggio fondamentale: non solo perché introduce regole più chiare, ma soprattutto perché restituisce dignità e centralità ad un comparto che svolge un ruolo essenziale nella mobilità urbana, nel turismo e nell’economia locale. Ora la sfida sarà quella dell’attuazione. Sarà necessario rendere rapidamente operativi gli strumenti previsti, garantire controlli efficaci sul territorio e continuare il confronto con le parti sociali per accompagnare il settore in questa fase di transizione.

Casartigiani Taranto, Unisc Taranto, Uritaxi e Confesercenti confermano la propria piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale affinché questo regolamento non resti solo un atto formale, ma diventi uno strumento concreto di sviluppo, tutela e crescita per tutte le imprese del comparto Taxi e NCC.