Rifiuti in città, Kyma Ambiente fa chiarezza

Il presidente della partecipata, Giampiero Mancarelli, nel corso di una conferenza stampa ha spiegato le ragioni dei disservizi sulla raccolta della spazzatura

Il presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli ha fatto il punto della situazione in merito ai disservizi sulla raccolta rifiuti in città.

Ha fatto subito chiarezza sulla questione dei due mezzi fermi in discarica, situazione che ha provocato diversi disagi nel Borgo. La causa del fermo tecnico in discarica dei mezzi è legata al rilevamento di tracce di radioattività di cicli di chemioterapia. – ha spiegato – I mezzi per motivi di sicurezza, come da prassi, sono stati fermati in discarica per far decantare naturalmente la radioattività. L’operazione ha richiesto diversi giorni.

“Chiediamo scusa – ha affermato Mancarelli- per il disagio arrecato ma non sono fattori ascrivibili alla nostra società. Comunque ci siamo attivati tempestivamente per risolvere la questione e ripristinare le normali condizioni di decoro ed igiene”.

La seconda questione ha riguardato l’attivazione del servizio di spazzamento e lavaggio notturno.

“In attesa del nuovo contratto di servizio abbiamo acquisito delle responsabilità -ha evidenziato il presidente- per venire incontro alle esigenze dei cittadini, abbiamo organizzato il servizio di spazzamento e lavaggio notturno come abbiamo fatto lo scorso anno”.

Il servizio partirà nella notte tra il 30 giugno ed il 1° luglio e l’elenco di tutte le vie interessate al servizio sarà pubblicato sul sito di Kyma Ambiente.

Altra questione importante emersa durante la conferenza stampa è stata la decisione di disporre nuovi mezzi ed impieghi sempre in attesa del nuovo contratto di servizio che scade il 30 giugno e ad oggi non è stato rinnovato.

Infine è emersa con chiarezza la posizione politico amministrativa del presidente, che ha dichiarato la massima disponibilità a collaborare e a recepire le indicazioni della nuova amministrazione comunale.

“C’è bisogno di fare un gioco di squadra -ha affermato il presidente- perchè nessuno ha la bacchetta magica. Da parte nostra c’è tutta la disponibilità a lavorare nell’interesse di tutti in concertazione con le linee guida della nuova amministrazione”.