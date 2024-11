Rinnovamento stradale: investimenti per la messa in sicurezza in Provincia

Melucci: “È importante migliorare le condizioni di sicurezza e di percorribilità sia sul versante orientale sia su quello occidentale”

Dopo aver completato gli interventi al confine tra la Puglia e la Basilicata, l’ente ha avviato importanti lavori su cinque strade provinciali, dedicandosi alla manutenzione del piano viabile e all’installazione di barriere metalliche, oltre alla segnaletica orizzontale e verticale.

Tra i tratti interessati ci sono la Sp 29, che collega Mottola a Noci passando per contrada Pandaro, la Sp 49, che va da Martina Franca a Crispiano Orimini, la Sp 82 che unisce San Giorgio Jonico a Monteiasi, la Sp 87 che collega Fragagnano a San Marzano al confine con Francavilla, e infine la Sp 136, che porta da Manduria a Maruggio Mare.

Alcuni di questi lavori sono già stati completati, mentre altri sono in fase di ultimazione. L’intervento ha avuto una durata di circa tre mesi e ha richiesto un investimento di oltre 2 milioni di euro, finanziato tramite fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Queste strade rappresentano arterie fondamentali non solo per i comuni della provincia ionica, ma anche per il collegamento tra Taranto e la Città Metropolitana di Bari, come nel caso della Sp 29.

“È importante creare in tutta la provincia una rete stradale che migliori le condizioni di sicurezza e di percorribilità sia sul versante orientale sia su quello occidentale. Sono in ballo altri progetti e per questo un grazie speciale va ai tecnici del settore Viabilità che seguono con grande professionalità le opere” ha dichiarato il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci.