Rinnovo RSU Vestas: “Fiom unica organizzazione a crescere”

Elezioni delle Rsu nello stabilimento Vestas Italia di Taranto che hanno visto la piena affermazione della Fiom Cgil

Il rinnovo delle Rsu nell’azienda Vestas Italia di Taranto segnala una grande partecipazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori con una percentuale che si attesta al 92,2% tra gli operai e al 82,6% tra gli impiegati.

La Fiom Cgil, in questa tornata elettorale, è stata l’unica organizzazione sindacale a crescere sia tra gli operai che tra gli impiegati raggiungendo nel primo caso il 77% dei consensi rispetto al 52% del 2022, mentre tra gli impiegati, dove la FIOM non aveva espresso candidati all’ultimo rinnovo dei RSU, ottenendo la rappresentanza con ben il 34% dei consensi.

La Fiom Cgil ha eletto 3 delegati tra gli operai, 1 tra gli impiegati e 2 RLS: Giovanni Vitale RLS; Calò Angelo; Vincenzo Amabile; Donato Ferraro RLS (Impiegato).

Il Segretario Generale Francesco Brigati della Fiom Cgil di Taranto esprime grandissima soddisfazione per il risultato raggiunto. “È stato frutto di un lavoro di squadra messo in campo da tutta la segreteria provinciale, – si legge in una nota – in particolare modo dal segretario di settore Pasquale Caniglia, dal coordinatore Giovanni Vitale – tra l’altro Rsu più suffragato in termini di preferenze – dalle RSU uscenti e dal Comitato degli Iscritti. Adesso, con l’importante responsabilità ricevuta dai lavoratori, bisogna ritornare a discutere fin da subito con l’azienda sia delle prospettive future del settore dell’eolico, dal punto di vista industriale ed occupazionale sul territorio di Taranto e nei service point presenti in tutto il territorio nazionale, ma anche riaprire e concludere positivamente la discussione sul futuro Contratto Integrativo Aziendale.”

La Fiom Cgil rivolge un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno sostenuto la lista e hanno espresso un voto per la competenza e serietà dei candidati RSU.