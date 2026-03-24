San Marzano di San Giuseppe, raccolti 40 kg di rifiuti al Madonna delle Grazie

Sono questi i risultati dell’intervento di cittadinanza attiva promosso da Retake

Sono 15 chilogrammi di rifiuti indifferenziati, 18 di vetro e 7 di plastica: sono questi i risultati dell’intervento di cittadinanza attiva promosso da Retake presso il Santuario della Madonna delle Grazie, a San Marzano di San Giuseppe, in occasione della giornata di cura del territorio svolta domenica 22 marzo. L’iniziativa ha coinvolto volontarie e volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati nell’area circostante il santuario, un luogo di grande valore paesaggistico, storico e simbolico per la comunità locale, particolarmente frequentato in occasione delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe. L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione alla tutela dei beni comuni e alla responsabilità ambientale, con l’obiettivo di restituire decoro a spazi condivisi e rafforzare il legame tra cittadini e territorio.

La mattinata si è svolta in un clima di partecipazione e collaborazione, arricchita anche dalla presenza del Sindaco di San Marzano di San Giuseppe, Francesco Leo, che ha portato il proprio saluto ai partecipanti, sottolineando il valore civico dell’iniziativa. Un contributo significativo è stato offerto da Michele Erario, che ha accompagnato i volontari alla scoperta del santuario e si occuperà del ritiro dei rifiuti raccolti, favorendo una maggiore conoscenza del contesto locale e delle sue peculiarità. Tra i momenti più significativi della giornata, anche la scelta di una cittadina, Maria De Marco, di celebrare il proprio compleanno partecipando attivamente all’intervento insieme agli amici di Retake, a testimonianza di un modello di partecipazione che unisce dimensione personale e impegno collettivo. L’iniziativa conferma l’impegno della rete Retake nella promozione della cittadinanza attiva e nella cura dei beni comuni, attraverso il coinvolgimento diretto di volontarie e volontari in tutta Italia.

«Prendersi cura del territorio significa prendersi cura della nostra identità e delle tradizioni che lo attraversano» – dichiara Carmen Fasano, responsabile di Retake Grottaglie: «Intervenire in un luogo come il Santuario della Madonna delle Grazie, in un momento così importante per la comunità, vuol dire ribadire che la bellezza e il rispetto degli spazi condivisi sono una responsabilità di tutti. Anche piccoli gesti, se condivisi, possono generare un impatto concreto e duraturo».