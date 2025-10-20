Sanità: l’ ok dalle associazioni di categoria alla novità nella bozza della Legge di Bilancio

“Un passo importante verso una maggiore tutela della salute dei cittadini”

Confcommercio Salute Puglia, Federbiologi e Confapi Salute Puglia -fanno sapere nella nota- esprimono grande soddisfazione per il principio inserito nella bozza della Legge di Bilancio, che prevede l’allineamento della farmacia dei servizi ai requisiti delle altre strutture sanitarie.

Le associazioni sottolineano come questa presa di coscienza rappresenti un passo importante verso una maggiore tutela della salute dei cittadini, ponendo fine a una situazione di disparità normativa e organizzativa.

“L’introduzione di regole chiare e univoche per tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie in Italia – evidenziano le sigle – è un segnale di attenzione verso la qualità e la sicurezza dei servizi offerti ai cittadini”.

Un provvedimento, dunque, – concludono- che viene accolto positivamente dal mondo della sanità privata e associativa, e che potrebbe aprire la strada a una collaborazione più equilibrata tra le diverse realtà del sistema sanitario nazionale.